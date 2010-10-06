Полтавський автоагрегатний завод збільшив виробництво в 2,3 разу

Полтавський автоагрегатний завод, що входить до складу холдингової компанії «АвтоКрАЗ», в січні-вересні 2010 року збільшив обсяг виробництва продукції в 2,3 разу, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 55 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, у вересні 2010 року в порівнянні з серпнем зростання виробництва склало 17%, зокрема гальмівної апаратури – 22%, товарів народного споживання – 14%.

У січні-вересні завод здійснив відвантаження продукції на 72,2 млн. грн., зокрема гальмівної апаратури – на 59,7 млн. грн.

У загальному обсязі відвантаженої за січень-вересень 2010 року продукції частка експорту склала 78,6%, зокрема гальмівної апаратури – 95%.

Довідка УНІАН. Полтавський автоагрегатний завод – єдине в Україні і одне з найбільших в СНД спеціалізоване підприємство з виробництва гальмівної апаратури, призначеної для вантажних автомобілів типу КрАЗ, КАМАЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, причепів і напівпричепів, автобусів, тролейбусів і спеціальної автотехніки.