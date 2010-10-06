«АвтоКрАЗ» збільшив реалізацію автотехніки на 86%

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) в січні-вересні 2010 року в порівнянні з відповідним періодом 2009 року збільшила обсяги реалізації автомобільної техніки на 86%, або на 354 автомобілі, до 763 автомобілів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі холдингу.

Згідно з повідомленням, з них в Україні - 12%, в країни СНД – 39%, далеке зарубіжжя – 49%.

Основними споживачами автомобілів КрАЗ в Україні стали підприємства і організації гірничодобувної і лісозаготівельної галузей, підприємства, що виготовляють спеціальні надбудови.

У 2010 році компанія значно збільшила продажі в Російську Федерацію, що і забезпечило компанії в 2010 році позитивну динаміку реалізації продукції. Так, якщо за 2009 рік в РФ було реалізовано всього біля 50 автомобілів, то починаючи з січня поточного року обсяг продажів послідовно збільшився з 15 автомобілів в січні до 80 одиниць у вересні. Всього у 2010 році компанія планує реалізувати в Російську Федерацію близько 500 автомобілів.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

У 2009 році «АвтоКрАЗ» відвантажив споживачам 654 автомобілі, що складає близько 20% реалізації 2008 року.