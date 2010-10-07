Ціни виробників промпродукції від початку року виросли на 15,2%

В Україні ціни виробників промислової продукції у вересні 2010 року, порівняно з серпнем (показник до попереднього місяця), виросли на 0,1%, з початку року (показник до грудня 2009 року) - на 15,2%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зростання цін виробників у вересні 2010 року проти показника вересня 2009 року склало 19,2%, у січні-вересні 2010 року проти аналогічного періоду 2009 року - 21,5%, у III кварталі 2010 року проти II кварталу 2010 року - 1,5%, проти III кварталу 2009 року - 22,2%.

Довідка УНІАН. В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в грудні 2009 року порівняно з листопадом 2009 року склало 1%, з початку 2009 року (до грудня 2008 року) - 14,3%.