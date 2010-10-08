Влада Угорщини просить ЄС допомогти у ліквідації екологічної катастрофи

Влада Угорщини звернулася у четвер увечері до Єврокомісії з проханням активувати механізм цивільного захисту Євросоюзу на випадок техногенних катастроф у зв`язку з наслідками аварії на глиноземному комбінаті на заході Угорщині, яка призвела до розливу отруйних промислових відходів, передає РІА «Новости».

Єврокомісія, зі свого боку, пообіцяла, що необхідна допомога буде надана у найближчий час.

Єврокомісія у четвер висловила готовність у найближчий час надати необхідну для цього Угорщині допомогу, що передбачає активізацію механізму цивільного захисту ЄС, в якому задіяні всі 27 членів цієї регіональної організації плюс Хорватія, Ліхтенштейн, Ісландія і Норвегія.

Крім того, вчора "червоний шлам" досяг річки Мошоні-Дуна, західного рукава Дунаю, на кордоні з Австрією і Словаччиною. "Шлам" також наповнює води річки Раба, що впадає до Дунаю. Влада Угорщини заявила про загибель в результаті аварії екосистеми річки Марцаль, у води якої потрапила значна кількість відходів з Торни.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Угорщині в результаті вибуху на алюмінієвому заводі, розташованому за 160 кілометрів від Будапешта, витекло близько 1,1 мільйонів кубічних метрів токсичної речовини. Речовина є сумішшю води і рідких промислових відходів, які містять важкі метали, її визнано фахівцями небезпечною для життя.

У результаті екологічної катастрофи загинули чотири особи, госпіталізовано понад 120 осіб, отруйні хімікати потрапили до річок.

Жителів населених пунктів, розташованих в районі лиха, довелося евакуювати на вертольотах. В окремих районах країни оголошено надзвичайний стан.

Найбільше постраждали сім населених пунктів, в деяких з них глибина токсичної рідини сягає двох метрів. Кілька населених пунктів буквально поховані під токсичними потоками.

Представники угорської влади заявили, що країні потрібно більше року і десятки мільйонів доларів для ліквідації наслідків катастрофи.