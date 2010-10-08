Сівкович: Кабмін перегляне програми розвитку озброєння і військової техніки

Кабінет міністрів внесе корективи до державних цільових програм розвитку озброєння і військової техніки.

Віце-прем'єр-міністр Володимир СІВКОВИЧ доручив провести детальну ревізію програм, концепцій розвитку озброєння і військової техніки, зокрема корабля для Військово-морських сил типу "Корвет", багатофункціонально-ракетного комплексу, літака Ан- 70 та інших, повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем'єр-міністра.

Також, за його дорученням, зупинені фінансування программ, які на сьогодні не пройшли встановлену процедуру розробки, узгодження Кабміном і не мають детальних розрахунків, але продовжують отримувати фінансування з державного бюджету.

В. СІВКОВИЧ також підкреслив, що жодна програма розробки озброєння і військової техніки не фінансуватиметься без аванпроектів, якщо не буде доведена її доцільність і можливість промисловості України утілити її в життя.

Віце-прем'єр-міністр констатував, що при розробці нової техніки не враховують, що промисловість України втратила близько 30% технологічного потенціалу, і тому, враховуючи цей факт, Міноборони спільно з Мінпромполітики повинні переглянути свої програми.

За інформацією віце-прем'єр-міністра, з 1993 року було припинено фінансування близько 600 програм розробки озброєння і військової техніки через визнання їх помилковими або застарілими, хоча на них були витрачені мільярди гривень.