Угорська влада оголосила про нормалізацію кислотного рівня води в Дунаї

Угорська влада оголосила про те, що кислотний рівень води в Дунаї повернувся в норму, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За словами представників влади, вдалося зупинити розповсюдження отруйних відходів, викликане аварією на глиноземному заводі в центральній Угорщині, і тим самим запобігти небезпеці забруднення другої за величиною водної артерії в Європі.

Тим часом, кількість жертв аварії зросла до семи осіб. Згідно з повідомленням чиновника, який займається рятувальними роботами, ще два тіла було виявлено неподалік від міста Девечер. Проте загиблі, швидше за все, були жителями Колонтара – міста, що розташоване поряд з аварійним заводом – які вважалися зниклими безвісти. Прийнято рішення про евакуацію жителів Колонтара, яке найбільше постраждало від аварії на глиноземному заводі. За офіційними даними, евакуація населеного пункту з 800 жителями за 160 км від Будапешта є запобіжним засобом.

Попри заяви угорської влади про те, що ситуацію "взято під контроль", багато хто висловлює побоювання у зв`язку з тим, що суха, спекотна погода, яка встановилася в Угорщині, може призвести до того, що рідкі відходи перетворяться на пилюку, і токсичні і радіоактивні речовини потраплять в атмосферу.

Аварія на глиноземному заводі, що розташований за 160 кілометрів від Будапешта, сталася в понеділок, 4 жовтня. За попередніми підрахунками, з резервуарів витекло декілька сотень тисяч кубічних метрів токсичної рідини. Лужна рідина, що розлилася, є сумішшю води і промислових відходів, потрапила у води Дунаю, і працівники рятувальних служб виливали в річку величезну кількість кислоти і глини для нейтралізації токсинів.

Проте в п`ятницю з Угорщини, а також сусідньої Сербії і Хорватії, прийшли повідомлення про те, що кислотний рівень води в Дунаї повернувся в норму.