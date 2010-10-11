Виробництво легкових авто в Україні за 9 місяців скоротилося на 15%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-вересні ц.р., за оперативними даними, скоротилося на 15,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 47,838 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні-вересні ц.р. збільшилося в 2,4 раза, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 920 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні за 9 місяців ц.р. збільшилося в 2,1 раза, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 3 732 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6%, порівнянні з 2008 роком, до 65,7 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні в 2009 році скоротилося на 85,4%, порівняно з 2008 роком, до 1 473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% – до 2 499 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») та ін.