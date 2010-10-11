В Україні за 9 місяців виробництво марганцевого концентрату зросло на 89%

В Україні за 9 місяців 2010 р. виробництво марганцевого концентрату зросло щодо аналогічного періоду 2009 р. на 89,2%, або на 544,7 тис. тонн, - до 1,1549 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за вказаний період збільшило виробництво марганцевого концентрату на 350,1 тис. тонн, або в 2,8 раза, порівняно з 9 місяцями 2009 р. – до 539 тис. тонн.

ВАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» за січень-вересень ц.р. виробило 615,9 тис. тонн марганцевого концентрату, що на 45% більше, ніж за підсумками січня-вересня 2009 р.

За вказаний період ОГЗК також виробив 232,3 тис. тонн марганцевого агломерату – в 2,8 раза більше, ніж за 9 місяців 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 8 місяців ц.р. виробництво марганцевого концентрату зросло на 88% - до 971,1 тис. тонн.