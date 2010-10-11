В Угорщині майже закінчили роботи зі зведення аварійної дамби

Роботи зі зведення нової греблі на глиноземному комбінаті на заході Угорщини, покликаної запобігти повторному розливу токсичних відходів, закінчені на 70%.

Про це повідомляє РІА "Новини" з посиланням на керівника Національної служби з дій в надзвичайних ситуаціях Тібора ДОБШОНА.

"Нова гребля готова вже на 70%. У ніч на понеділок ситуація радикальним чином не змінилася, роботи тривають без перерви", - заявив Т. ДОБШОН. Він додав, що ширина загороди складатиме 30 м довжина - 1,5 тис. м, а висота - 4 м.

Як повідомляли, 4 жовтня на великому глиноземному комбінаті Ajkai Timfoldgyar Zrt, який належить компанії MAL Zrt, у районі міста Колонтар за 160 кілометрів на захід від Будапешта стався вибух, котрий зруйнував греблю резервуару з отруйними відходами - так званим червоним шламом. Після вибуху з резервуару вилилося приблизно 1,1 млн. кубометрів токсичних речовин. Число жертв, за останніми даними, досягло семи осіб. Один житель Колонтара досі вважається зниклим безвісти. Близько 120 осіб отримали травми і хімічні опіки (з них 40 знаходяться у важкому стані), сотні людей евакуйовані.

У неділю Т. ДОБШОН повідомив, що стіна резервуару перестала пускати тріщини і положення стабілізувалося.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор ОРБАН заявляв, що північна стіна резервуару з отруйними відходами може зруйнуватися до кінця вихідних. За словами прем'єр-міністра, у результаті нового витоку вилитися можуть близько 500 тисяч кубометрів червоного шламу.

У зв'язку із загрозою повторного розливу отруйних речовин влада Угорщини вже евакуювала близько тисячі жителів Колонтара.

За словами міністра у справах довкілля Угорщини Золтана ІЛЛЕША, повна ліквідація наслідків аварії може продовжуватися "багато місяців і коштувати десятки мільйонів євро".

Компанія-власник комбінату вибачилася перед сім'ями жертв екологічної катастрофи і заявила про готовність "відповідно до міри своєї відповідальності" виплатити компенсацію за збитки, нанесені розливом.

З. ІЛЛЕШ оцінив передбачувану суму виплат у 73 млн. євро.

У зв'язку з аварією порушена кримінальна справа за статтею "халатність".