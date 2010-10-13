Українські металурги за 9 місяців наростили виробництво на 8-12%

Українські металурги за 9 місяців цього року наростили виробництво основних видів продукції до аналогічного періоду 2009 р. на 8-11,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив генеральний директор об'єднання металургійних заводів "Металургпром" Василь ХАРАХУЛАХ.

За січень-вересень метпідприємства виробили 20,293 млн. тонн чавуну, що на 1,534 млн. тонн або на 8,1% більше від аналогічного показника 2009 року.

Виробництво сталі збільшилося на 11% або 2,404 млн. тонн - до 24,105 млн. тонн.

Виробництво загального прокату за 9 місяців зросло на 11,7% або на 2,365 млн. тонн - до 22,626 млн. тонн.

За словами В. ХАРАХУЛАХА, у вересні збереглася тенденція нарощування виробництва.

В. ХАРАХУЛАХ уточнив, що у вересні, порівняно з серпнем, середньодобове виробництво чавуну збільшилося на 4,6 тис. тонн - до 74,8 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, українські металурги за 8 місяців наростили виробництво основних видів продукції на 8% - 12%.