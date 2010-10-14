Північний ГЗК у вересні знизив виробництво концентрату на 5%

ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», що входить до Групи "Метінвест", у вересні 2010 року знизило в порівнянні з серпнем на 5,04% обсяг виробництва залізорудного концентрату - до 1 млн. 134,94 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Групи "Метінвест".

Згідно з повідомленням, обсяг виробництва залізорудних окатишів за цей же період зменшився на 2,6% в порівнянні з серпнем поточного року і склав 811,19 тис. тонн.

У січні-вересні 2010 р. обсяг виробництва залізорудного концентрату на Північному ГЗК в порівнянні з січнем-вереснем минулого року збільшився на 8,9%, або на 886 тис. тонн, - до 10 млн. 845,54 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» — одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із закінченим циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату на сьогодні складає більше 13,3 млн. тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн. тонн окатишів. Підприємство входить в гірничорудний дивізіон Групи "Метінвест".