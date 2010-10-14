Центральний ГЗК у вересні знизив виробництво концентрату на 6%

ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», що входить до Групи Метінвест, у вересні 2010 року знизило на 5,6%, або на 28,5 тис. тонн обсяг виробництва залізорудного концентрату - до 483 тис. тонн в порівнянні з попереднім місяцем (з серпнем) поточного року.

Про це повідомили в прес-центрі Групи Метінвест. Згідно з повідомленням, обсяг виробництва окатишів за цей же період зменшився на 4,58%, або на 9,4 тис. тонн в порівнянні з попереднім місяцем (з серпнем) 2010 року і склав 196 тис. тонн.

У прес-центрі також відзначили, що в січні-вересні 2010 р. обсяг виробництва залізорудного концентрату на Центральному ГЗК збільшився на 31,8%, або на 1 млн. 101,3 тис. тонн - до 4 млн. 559,2 тис. тонн в порівнянні з аналогічним періодом минулого 2009 року. Виробництво окатишів за цей же період збільшилося на 4,4%, або на 71,4 тис. тонни і склало 1 млн. 700,2 тис. тонн.

У повідомленні нагадали, в 2009 році ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» виробив 5,006 млн. тонн концентрату, обсяг виробництва окатишів за цей же період склав 2,225 млн. тонн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» — єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи видобутку руди, а також залучає до переробки відходи збагачення. ЦГЗК входить в Гірничорудний дивізіон Групи Метінвест.