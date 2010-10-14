Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що модернізація економік є спільним завданням країн СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні в Москві, виступаючи на V Форумі творчої і наукової інтелігенції держав - учасниць СНД.

«Я вважаю, що модернізація економіки – це, по суті, загальний пріоритет для всіх держав, які входять у Співдружність. Нам потрібно шукати нові можливості, аби з`єднати знову наші господарства, відновити виробничі ланцюжки в тих випадках, якщо їх було розірвано, і необхідно знаходити нові напрями співпраці», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Водночас він відзначив, що «радянського багажу» замало, потрібно створювати нові виробничі й економічні спільні проекти. Він акцентував увагу на включенні в цей процес молодих людей.

Як сказав Д.МЕДВЕДЄВ, усі держави Співдружності мають економіки, які розвиваються, і для того, щоб виправити ситуацію, необхідний правильний напрям для розвитку.

«Очевидно, що ми повинні переробити наші економіки – якщо в минулі десятиріччя ми створювали основи ринкової економіки, то це було зроблено, а в цьому десятиріччі необхідно створювати нову економіку», - сказав він.

На думку Президента РФ, у країн СНД мало досвіду в питанні комерціалізації наукових досягнень, і його потрібно переймати у розвиненіших країн.

«Наші ринки, наші країни дуже тісно взаємопов’язані. Ми завжди будемо сусідами і завжди будемо природними партнерами. Про це завжди треба пам`ятати, вибудовувавши економічну підтримку», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що наступного року святкуватиметься 20-а річниця СНД і, на його думку, майбутнє співдружності залежать від молоді.