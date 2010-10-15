В Україні зростання промвиробництва становило 10,2%
17:50, 15 жовтня 2010Промисловість
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В Україні зростання промислового виробництва у вересні поточного року, порівняно з вереснем 2009 року, становило 10,2%, у січні-вересні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 10,8%.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
За даними Держкомстату, у вересні ц.р., порівняно з серпнем, зростання промвиробництва становило 2,9%.
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