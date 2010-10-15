Фінрезультат підприємств України з "мінусового" досяг 39 млрд. грн.

Фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-серпні 2010 року становив 39 млрд. 631,9 млн. грн. проти «мінус» 3 млрд. 092,5 млн. грн. за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-серпні ц.р. прибуток отримали 55,3% підприємств країни – вони завершили 8 місяців із фінансовим результатом 99 млрд. 788,2 млн. грн.

Зі збитком січень-серпень ц.р. завершили 44,7% підприємств України, їх фінрезультат становив 60 млрд. 426,3 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 47% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 22 млрд. 024,5 млн. грн. Прибуток отримали 53% промпідприємств – вони завершили період із фінрезультатом 42 млрд. 444,4 млн. грн. Фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-серпень 2010 року становив 20 млрд. 419,9 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2009 році становив «мінус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. проти «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 рік.

Прибуток за підсумками минулого року отримали 58,7% підприємств країни, їх фінрезультат становив 99 млрд. 003,7 млн. грн. Збиток отримали 41,3% підприємств, їх фінрезультат становив 130 млрд. 593,6 млн. грн.