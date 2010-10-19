Для модернізації підприємств кораблебудування потрібно 5-10 років

Для істотної модернізації підприємств суднобудівельної галузі знадобиться 5-10 років.

Про це сказав прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу під час робочої поїздки в Миколаївську область.

У той же час він підкреслив, що не варто чекати моментальних результатів від заходів, які приймає уряд, для підтримки підприємств галузі.

"Подивіться неупередженим поглядом на ваші суднобудівельні підприємства, як я сьогодні подивився. Я був на вашому підприємстві, можливо, півгодини, але для мене абсолютно зрозуміло, у якому стані воно знаходиться. Буде потрібно 5-6 років, а то і 10 для того, щоб зробити ці підприємства сучасними, конкурентоздатними", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що робота з активізації суднобудівельної галузі досить складна, проте Україна має потенційно потужні базові підприємства для того, щоб налагодити велике сучасне суднобудівельне виробництво.

Для суднобудівельних підприємств можуть відтермінувати сплату ПДВ на комплектуючі

Кабінет міністрів України готовий розглянути питання про відтермінування сплати податку на додану вартість на комплектуючі для підприємств суднобудівельної галузі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на нараді в Миколаївській обласній держадміністрації з питання економічного розвитку регіону.

"Ми готові розглянути пропозиції, які тут звучали на нараді, до прикладу, про відстрочення сплати ПДВ на комплектуючі. Цілком можливо, що уряд розгляне це питання і прийме рішення", - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що уряд готовий вживати комплекс заходів для того, щоб активізувати роботу суднобудівельної сфери. При цьому прем'єр нагадав, що проект Податкового кодексу передбачає нульову ставку податку на прибуток для суднобудівельних підприємств на 10 років.