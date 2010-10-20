Британський прем’єр-міністр оголосив про скорочення в оборонній галузі

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що реактивні літаки системи Харріер (Harrier), літаки-розвідники системи Німрод (Nimrod) і флагманське судно "HMS Ark Royal" будуть достроково зняті з озброєння і число військовослужбовців британської армії скоротиться на 42 тисячі до 2015 року, повідомляє k2kapital.

У представленій британським прем'єром доповіді про стратегічну оборону говориться про скорочення витрат на оборонну галузь на 8% протягом наступних 4 років, скорочення робочих місць в міністерстві оборони на 25 тисяч, у регулярних ВПС і ВМС - на 5 тисяч. До 2015 року у складі британської армії залишиться 95,5 тисяч військовослужбовців, з яких 30 тисяч складуть морські піхотинці. Число танків буде скорочено на 40%, засобів артилерії - на 35%. До 2020 року число патрульних кораблів скоротиться з 23 до 19. Планується збільшити число БАК, військових вертольотів CH47 і засобів зв'язку, а також придбати ударні багатоцільові АПЛ класу Astute, завершити проект зі створення шести есмінців Типу 45 і запустити проекти ефективніших і рентабельніших військових кораблів.

Коментуючи дані доповіді, Кемерон заявив: "Це не спроба скоротити витрати, це зміна стратегії національної безпеки". Великобританія не відмовляється від амбіцій бути в четвірці найбільших військових держав світу і виконає завдання НАТО про витрати на оборонні потреби в об'ємі 2% від ВВП. Скорочення не стосуватимуться фінансування британської армії в Афганістані. Прем'єр-міністр також запропонував скоротити число боєголовок на ракетно-ядерній системі "Трайдент" (Trident) з 48 до 40, що дозволить скоротити витрати на Ј750 млн. Термін експлуатації ядерних підводних човнів Trident планується продовжити до 2016 року.

Кемерон поставив завдання міністерству оборони скоротити витрати на Ј4,7 млрд. до 2015 року. Для цього доведеться продати частину активів, переглянути контракти і скоротити непродуктивні витрати. Відмова від літаків-розвідників Nimrod MRA4 загрожує скороченням 1500 робочих місць на базі ВПС в Кінлосі, Шотландія.