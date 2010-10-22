Київська трикотажна фабрика «Роза» підвищить ціни на продукцію на 20-50%

Київська трикотажна фабрика «Роза» підвищить ціни на свою продукцію на 20-50% до кінця року у зв`язку зі зростанням цін на бавовну.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник відділу збуту фабрики «Роза» Юрій АНДРІЄНКО.

За його словами, сировина подорожчала у кілька разів: ціна підвищується на кожну нову партію, щонеділі бавовна дорожчає приблизно на 20%, тому, відповідно, вартість продукції буде рости. «Приблизно на 20-50% зростуть ціни на нашу продукцію до кінця року – як на тканини, так і на готові вироби», - сказав він. За словами Ю.Андрієнко, протягом року бавовна дорожчала, тому навряд чи ситуація скоро стабілізується.

Керівник відділу зовнішніх зв`язків фабрики «Роза» Вікторія ШИМОВА відзначила, що збільшення цін на бавовну істотно вплинуло на постачання і виробництво. «Зараз купуємо бавовну в Узбекистані, але вже і звідти, напевно, йтимемо, тому що ціни просто космічні. Куди підемо, не знаємо. Зараз шукаємо в Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, але ці ринки, як правило, відрізняються бавовною не дуже хорошої якості», - пояснила вона.

Крім того, за її словами, підприємство не може розраховувати на старі запаси сировини, тому що їх просто немає, адже брати бавовну із запасом дорого, тому купують залежно від замовлень.

Довідка УНІАН. ЗАТ Трикотажна фабрика «Роза» була створена в 1922 р. Сьогодні це найбільший виробник трикотажного полотна в Україні. Виробництво трикотажного полотна складає близько 26 т. в рік. Виробництво швейних виробів – близько 24 млн. виробів в рік. Виробництво штучного хутра – близько 15,5 млн. кв. м в рік.