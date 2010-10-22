Янукович і Міттал обговорили можливості нових інвестпроектів в Україні

Голова і виконавчий директор компанії "Арселорміттал" Лакшмі МІТТАЛ в ході зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 21 жовтня обговорив можливості нових інвестиційних проектів в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

За інформацією прес-служби, в ході зустрічі сторони обговорили широкий спектр питань, пов`язаних з діяльністю найбільшого іноземного інвестора в Україні, зокрема, можливості нових інвестиційних проектів і подальшого розвитку підприємства компанії в Кривому Розі.

«Зустріч пройшла в позитивному руслі і продовжувалася близько 3 годин. Ми вважаємо, що зустріч, що відбулася, не тільки посприяє подальшій діяльності "АрселорМіттал" в Україні, але і матиме позитивний вплив на інвестиційний клімат країни в цілому», - відзначають в компанії.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби глави держави, В.Янукович обговорив з Л.Мітталом врегулювання ситуації, пов`язаної з виконанням інвестиційних зобов`язань компанії "АрселорМіттал" на «АрселорМіттал Кривий Ріг».