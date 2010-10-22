Херсонський ХБК закінчив 9 місяців зі збитком 12,2 млн. грн.

ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" завершило 9 місяців 2010 року із чистим збитком 12,210 млн. грн. проти 52,858 млн. грн. прибутку за відповідний період минулого року.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

За січень-вересень ц. р. чистий дохід підприємства скоротився на 26,6%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, до 5,315 млн. грн. Валовий збиток зменшився на 4,5% - до 6,350 млн. грн.

Довідка УНІАН. Херсонський бавовняний комбінат побудований в 1954 році.

Статутний капітал ОАО "ХБК" складає 35 млн. 996,86 тис. грн. Контрольним пакетом акцій ХБК у розмірі 51,76% володіє ЗАТ "Волинський шовковий комбінат" (м. Луцьк), державі належать 25%+1 акція.