Бавовняна лихоманка – ціни вгору, якість вниз...

Неврожай бавовни у світі призвів до зростання цін на цю сировину і, відповідно, вплинув на вартість виробів з неї. Експерти прогнозують подорожчання як вітчизняної продукції, так й імпортної. Проте відкритими залишаються питання: на скільки і коли зросте ціна, як вона вплине на споживчий попит і, одночасно, на якість продукції?..

Ціни на сировину набирають оберти

За останні три місяці вартість бавовни зросла на 56%. У вересні зафіксували рекорд ціни на цю сільськогосподарську культуру – 2 550 дол. за тонну. Такою високою була планка у 1995 році.

За словами керівника аналітичного департаменту консалтингової агенції «ААА» Марії Колесник, зростання розпочалося з початку серпня від цінового діапазону 70-80 US центів за фунт. Зараз вартість бавовни досягла 3 280 доларів за тонну. І це, на її думку, не межа. А як зазначає начальник відділу збуту Київської трикотажної фабрики «Роза» Юрій Андрієнко, бавовна кожного тижня дорожчає приблизно на 20%.

Експерти кажуть, що основна причина тому – неврожай, спровокований повенями, у найбільших країнах-виробниках бавовни - Китаї, Індії, США та Пакистані. Водночас, про хороші показники повідомляє Узбекистан, який цього року зібрав рекордні 3,4 млн. тонн бавовни. Але при цьому частину узбецької сировини закупила КНР. Деякі аналітики стверджують, що це зроблено свідомо, аби створити спекулятивний попит, а не покрити внутрішній дефіцит.

Український легпром на стадії очікування

Між тим, українській легкій промисловості до проблем не звикати. Але швидко та безболісно вирішувати їх вона так і не навчилася. Будь-яке, навіть невелике відхилення від запланованої норми може призвести до сильних негативних наслідків. Результатом постійного, майже щотижневого зростання цін стають перебої із постачанням. А відсутність сировини змушує підприємства частково зупиняти виробництво. Фабрики змушені шукати нових постачальників, які продавали б бавовну за нижчими цінами, аби зменшити втрати. Але дешева сировина поступається в якості, що погіршить кінцевий продукт. Керівник відділу зовнішніх зв’язків київської трикотажної фабрики «Роза» Вікторія Шимова зазначає, що збільшення ціни на бавовну суттєво вплинуло на їхнє виробництво. «Зараз купуємо бавовну в Узбекистані, але вже й звідти, напевне, будемо йти, бо ціни просто космічні. Куди підемо, не знаємо. Зараз шукаємо в Казахстані, Таджикистані, Киргизії, але ці ринки, як правило, вирізняються бавовною не дуже хорошої якості», - каже вона. Також, за її словами, підприємство не може розраховувати на старі запаси сировини, бо їх просто немає, адже брати бавовну з урахування наперед дуже дорого, тому купують залежно від того, які є замовлення від покупців. «Ситуація на ринку дуже складна. Ціни збільшуються кожного дня. За останній рік зросли в два рази. Якщо рік тому сировина коштувала 2-2,5 дол. за кг, то зараз 5,5-6 дол. залежно від виду пряжі. Підприємство неспроможне купувати пряжу в такому ж об’ємі, як кілька років назад, тому мусимо або скорочувати виробництво, або піднімати ціни на продукцію», - підкреслює В.Шимова.

За словами президента і голови правління Української асоціації підприємств легкої промисловості («Укрлегпром») Валентини Ізовіт, бавовну в Україну завозять переважно з Узбекистану та Туркменістану. З Китаю не везуть, бо китайці сировину не вивозять, а виготовляють товари (рідко якісні) і вже їх імпортують до нас.

Голова правління львівської трикотажної фабрики «Промінь» Ірина Савицька зазначає, що через кризу на світовому ринку бавовни мало не зупиняється їхнє виробництво. «Хотіли закупити бавовняну нитку, а її немає. Ми сподівалися, що з дня на день з’явиться, а наші постачальники повідомили протилежне. Аргументи: немає бавовни-сирцю з Узбекистану та Туркменістану, не привозять, бо там вона сильно подорожчала. Їм самим не вистачає, кажуть, бо Китай закупив», - розповідає І.Савицька.

Вона пояснила, що фабрика «Промінь» в’яже трикотажні полотна і вже з них робить готові вироби. Оскільки бавовняної нитки немає, то змушені купувати трикотажні полотна, хоча це й невигідно. Плюс, якщо купувати вже готову тканину, то половина виробництва буде простоювати. За словами голови правління, якщо раніше полотна коштували 54 грн. за кг, то зараз 70 і вище, бо тканини вже подорожчали на 25-30%. «Про такі ціни місяць назад ніхто й не думав», – каже вона.

Як зазначила В.Ізовіт, асоціація зараз вивчає ситуацію навколо бавовни, а також її вплив на український легпром. Каже, що підприємства ще купують бавовну за старими цінами, але митниця їм заважає. «Тканини і пряжа закуповуються нашими підприємствами ще за старими цінами, а митниця сильно завищує нам їх», - говорить вона.

Згадала президент «Укрлегпрому» і про роль держави у розвитку галузі загалом, яка зараз зводиться майже до нуля. На думку В.Ізовіт, держава повинна хоч би вексельну систему залишити для підприємств легкої промисловості, бо відразу треба платити ПДВ 20%, мито, витрати на перевезення, а прибуток виробники отримують через деякий час. «Гроші треба віддати відразу, а готові вироби виходять у текстильників через 3-4 місяці, потім ще потрібно продати, отримати гроші, а це півроку, а ще кредити 25%. От така біда», - резюмує В.Ізовіт.

Цікаво, наскільки ще вистачить українського виробника? Його не чекають рожеві горизонти - сировина дорожчає, відповідно, зростуть витрати. А підняття ціни на власну продукцію зменшить попит, який і так кульгає. Ринок заповнений імпортом різної якості та ціни, а український товар на краєчку полиць тиснеться.

Цінова трансформація бавовни в готову продукцію

Співчуваємо вітчизняним виробникам, але, водночас, не останнє питання, що чекає особисто нас - споживачів. Щодо цін на одяг, то, з огляду на його можливе подорожчання, орієнтуватися прийдеться не на українського виробника, на жаль. Він є лише аутсайдером на власному полі. Корона першості тут належить імпортерам, які й поспішили заявити про зростання цін. «Одяг подорожчає на 15-20%» – подібними заголовками в кінці вересня “тішили” українців. Проте не весь. За словами директора «ТК-Текстиль» Валерія Дубового, подорожчання поки позначилося на бавовняних тканинах. Ціни на них вже зросли на 20-25%. Крім того, автоматично підвищуються ціни й на інші види продукції на основі бавовни, наприклад, на постільну білизну, домашній текстиль (штори, халати, рушники), технічні матеріали і вироби медичного призначення (вату, марлю). В.Дубовий каже, що, як заявляють представники компаній-імпортерів продукції легкої промисловості, вслід за цим підвищаться ціни і на готовий одяг. За їхніми прогнозами, зростання до кінця 2010 року складе приблизно 15-20%.

Між тим, М.Колесник вважає, що все станеться не так швидко, як прогнозують. Спочатку подорожчають тканини, а потім фабрики переглядатимуть фасони та склад нових колекцій. «В решті решт, найбільше подорожчання зачепить нижній ціновий сегмент одягу, оскільки на брендову продукцію вища маржа. Який відсоток становитиме зростання цін на кінцеву продукцію поки сказати важко», - говорить експерт.

Начальник відділу збуту фабрики «Роза» Ю.Андрієнко зазначає, що сировина подорожчала у кілька разів, ціна піднімається на кожну нову партію, тому, відповідно, вартість продукції буде зростати. «Приблизно на 20-50% зростуть ціни на нашу продукцію до кінця року – як на тканини, так і на готові вироби», - прогнозує експерт. За словами Ю.Андрієнка, цілий рік бавовна тільки дорожчала, тому навряд ситуація скоро стабілізується. Водночас, якась межа має бути, бо вироби просто не будуть продаватися. І.Савицька розповідає, що фабрика «Промінь» дотепер «тримала ціни», бо мала старі запаси тканин, але зараз вони закінчилися, тому з дня на день будуть піднімати вартість на 15%.

У свою чергу, В.Ізовіт вважає, що різких змін на ринку одягу українці не відчують, бо бавовняних речей у нас не так багато. «Населення вдягається у хімію», - каже вона. Ціни не будуть різко підніматись, бо швидкий старт призведе до того, що люди просто перестануть купувати речі, а це ще більше вдарить по виробниках.

А зараз трохи розвинемо тему якості. По-перше, за словами керівника департаменту оренди Української торгової гільдії Євгенії Локтіонової, враховуючи ситуацію на ринку бавовни, пропозиція щодо натуральних речей може трохи трансформуватися в бік погіршення якості. Переробні підприємства під тиском високих цін можуть збільшити частку застосування інших волокон. За словами Ю.Андрієнка, проблема ще й в тому, що «швейні фабрики закуповують контрабандне полотно, китайське або турецьке, і шиють вироби з неякісного, несертифікованого, трохи дешевшого матеріалу». А зростання вартості сировини тільки посилить цю тенденцію.

Висновок один - українська легка промисловість, яка живе окремо від вітчизняних споживачів, намагатиметься утримати слабкі позиції на ринку. Вона як ледве зводила кінці з кінцями, так і буде. А щодо споживачів, то, як завжди, подорожчання зачепить людей з низьким та середнім рівнем доходів, найбільш вразливих – так їх ще називають. Вимальовується й ще одна сумна картина - ціни вищі, а якість нижча. Невесела перспектива. Але кардинально нічого не зміниться...

Мирослава Холявінська (УНІАН)