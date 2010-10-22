Австрійці побудують на Прикарпатті деревообробний завод

Сьогодні відбулося підписання Угоди між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією і компанією «HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER» (Австрія) про інвестиції в будівництво в Коломиї (Івано-франківська обл.) деревообробного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК і представник інвестиційної компанії Василь СИВУЛЯ.

«Процес переговорів за проектом почався ще в 2006 році, - відзначив голова облдержадміністрації. – І тепер ми матимемо в Коломиї новий сучасний завод з переробки деревини, починаючи від 8 см в діаметрі. Це повністю безвідходне виробництво. Відходи використовуватимуться для роботи електростанції, яка діятиме при заводі».

За словами М.Вишиванюка, землі, на яких будуватиметься нове підприємство, непродуктивні. Дотепер там знаходилася військова нафтобаза. Перед початком будівництва компанія-інвестор проведе дезактивацію земельної ділянки.

«Для міської влади і громадськості Коломиї будівництво деревообробного комбінату – великий успіх, - підкреслив міський голова Коломиї Юрій ОВЧАРЕНКО. – Адже передбачається створення 500 робочих місць. Будуть і надходження до бюджету».

Довідка УНІАН. Компанія «HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER» (Австрія), яка має 350-річну історію, інвестує в будівництво деревообробного комбінату в Коломиї 100 млн. євро. Будівництво почнеться наступного року.

Проектна потужність підприємства – 500 тис. куб. м деревини. Сировина постачатиметься з Прикарпаття і Росії.