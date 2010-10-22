«Укрекокомресурси» організувала збір близько 37 тис. тонн твердих побутових відходів

Станом на 21 жовтня державна компанія «Укрекокомресурси» організувала збір та передачу на утилізацію близько 37 тисяч тонн твердих побутових відходів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Укрекокомресурси".

Компанія отримала документальне підтвердження від підприємств, що уклали з нею договори, про кількість зібраних обсягів тари та пакувальних матеріалів. Зокрема, передано на утилізацію близько 10 тис. тонн скла, пластмаси – 5 тис. тонн, паперу, картону – 15 тис. тонн, комбінованих – 1,1 тис. тонн, дерева – 374 тонни, металу – 1,5 тис. тонн, фольги, алюмінію – 41 тонна, жерсті – 750 тонн, інших ТПВ – 3 тис тонн.

Тендер на послуги зі збирання, заготівлі та утилізації тари та упаковки було проведено в червні цього року. Компанія проінвестувала ці послуги на суму близько 30 млн. грн.

«Проблема утилізації відходів – одна з глобальних проблем України. Розміри площ, які зайняті відходами, є критичними. Один з методів вирішення цієї проблеми є реалізація системи роздільного збору сміття з подальшою його переробкою як вторинної сировини. Сьогодні компанія "Укрекокомресурси" намагається вирішити цю проблему, взявши на себе відповідальність за організацію у нашій країні системи збирання, заготівлі та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари», - відзначив президент компанії Віктор РЖОТКЕВИЧ.

«Укрекокомресурси» реалізує державну політику в галузі поводження з відходами з метою створення загальнодержавної системи роздільного збору. Компанія також надає допомогу підприємствам, установам, організаціям у сфері збирання, сортування, транспортування та утилізації відходів як втор сировини, спонукає до створення виробничих потужностей з сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів.