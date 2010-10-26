Венесуела націоналізує ще одну компанію

Президент Венесуели Уґо Чавес наказав своєму уряду перебрати контроль над місцевим підрозділом американського виробника скляної тари Owens Illinois.

У понеділковому телевізійному зверненні Чавес розкритикував цю компанію за експлуатацію венесуельського народу і руйнування навколишнього середовища, повідомляє "Радіо свобода".

Водночас президент Венесуели заявив, що не має планів експропріації інших компаній. Поки що немає інформації про те, як Венесуела компенсуватиме активи Owens Illinois.

Також невідома реакція американської компанії на те, що сталося. Owens Illinois виробляє склотару у багатьох країнах Америки, Азії та Європи.

Чавес раніше націоналізував або експропріював велику кількість компаній у рамках кампанії з наближення Венесуели до соціалістичної системи.