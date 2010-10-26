«Антонову» дозволили бути учасником господарських товариств

Кабінет міністрів України вніс зміни до Статуту Державного авіабудівного концерну "Антонов", якими дозволив концерну бути учасником господарських товариств.

Текст відповідної постанови від 25 жовтня 2010 р. № 965 розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, пункт 7 Статуту Державного авіабудівного концерну "Антонов", затвердженого постановою Кабміну від 30 жовтня 2008 р. № 1014, доповнено після слів "Концерн має право" словами "бути учасником господарських товариств за окремим рішенням Кабінету Міністрів України (за умови узгодження Мінпромполітики і Фондом державного майна засновницьких документів зазначених товариств, зокрема змін до них)".

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня міністр промислової політики України Дмитро КОЛЄСНІКОВ під час Міжнародного авіасалону «АвіаСвіт-ХХІ» повідомив, що договір про створення українсько-російського авіапромислового спільного підприємства має бути підписано 24 жовтня.

Міністр відзначив, що пайова участь у СП буде паритетною: «50 на 50, половина української частки, половина російської. Підприємство опікуватиметься продажем літаків марки «Антонов», позиціонуванням їх на зовнішніх ринках, питаннями розробки нових технологічних рішень і продуктів».

Нагадаємо, прем`єр-міністри України і Російської Федерації Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН дали доручення профільним міністерствам налагодити повномасштабну кооперацію у галузі авіабудування підприємств Російської об`єднаної авіаційної будівної корпорації і українського Державного авіабудівного концерну «Антонов».

30 червня п.р. перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна запропонувала Росії створити таке спільне підприємство з метою кооперації і координації спільних проектів в авіабудівній галузі, розробки нових моделей літаків, а також їх подальшого збуту.

«Ми дали пропозицію створити спільне підприємство, яке опікуватиметься координацією і кооперацією всередині як російського, так і українського авіапрому, і займатися розробкою нової техніки і збутом продукції, яку виробляють спільно, як український, так і російський авіапроми», - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він підкреслив, що при створенні спільного підприємства сторони зберігатимуть повний контроль над своїми активами.

«Все, що стосується форми власності, такою, якою вона була, такою вона і залишається», - відзначив перший віце-прем`єр.