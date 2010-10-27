Жидачівський ЦПК має намір збільшити обсяги випуску хіміко-термомеханічної маси

Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат (ЦПК) має намір істотно збільшити обсяги виробництва хіміко-термомеханічної маси (ХТММ), завершивши модернізацію її виробництва, з виходом на проектну потужність 4,5 тис. тонн волокна в місяць до кінця першого кварталу 2011 року. Про це УНІАН повідомив голова наглядової ради комбінату Олександр КОЗИК.

Технічним консультантом проекту виступила компанія Andritz (Австрія), яка провела аудит використовуваного на підприємстві устаткування і надала рекомендації з модернізації технологічного процесу виробництва ХТММ.

"ХТММ використовується у виробництві флютингу, тест-лайнеру, коробкового і палітурного картонів. Виготовлення хіміко-термомеханічної маси на Жидачівському ЦПК в експериментальному режимі почалося у вересні 2009 року. А в грудні 2009 року на комбінаті вперше в Україні освоєно виробництво хіміко-термомеханічної маси (ХТММ) з листяних порід деревини - осики, тополі, вільхи, - повідомив О.КОЗИК. - Хіміко-термомеханічна маса виготовляється на устаткуванні перепрофільованого сульфатцеллюлозного заводу. Процес виробництва складається зі стадії підготовки технологічної тріски заданих розмірів, її хімічної обробки при високій температурі в апараті "Пандія", гарячого помелу, промивки на фільтрах тиску і подальшого помелу маси на дискових млинах і млинах типу "конфло".

Після придбання в листопаді 2009 року холдингом "Ілім Палп Ентерпрайз" (Санкт-Петербург, РФ) Жидачівського ЦПК, новим власником було поставлено завдання перейти з експериментального на штатний режим виробництва ХТММ. Це дозволить компенсувати дефіцит волокна, що склався в Україні, для виробництва гофро-паперу і картону. Крім того, собівартість виробництва ХТММ на Жидачівському ЦПК нижча за вартість імпорту цієї продукції з російських підприємств холдингу (Ілім Палп Ентерпрайз) з урахуванням транспортних витрат.

Довідка УНІАН. ВАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» (Львівська обл.) - багатопрофільне, інтегроване підприємство із замкнутим виробничим циклом, який починається з переробки сировини і закінчується готовою продукцією. Комбінат спеціалізується на випуску гофрокартонної тари, таропакувальних і друкарських видів паперів.

У 2009 р. на комбінаті вперше в Україні освоєно виробництво хіміко-термомеханічної маси (ХТММ). Підприємство має власну напівфабрикатну базу – виробництво деревної і макулатурної маси, що використовується для виробництва паперу і картону на комбінаті. На підприємстві діє сертифікована система управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

У листопаді 2009 року російський холдинг «Ілім Палп Ентерпрайз» (Санкт-Петербург) придбав 99,2% акцій Жидачівського ЦПК і 98,6% акцій Ізмаїльського ЦПК (введений в експлуатацію в 1964 році, до складу підприємства входять цех з виробництва картону і цех гофротари).

Зараз, крім Жидачеівського та Ізмаїльского ЦПК, холдинг «Ілім Палп Ентерпрайз» контролює Котласький ЦПК, «Братськкомплексхолдинг», Санкт-Петербурзький картонний-поліграфічний комбінат, паперову фабрику «Комунар» і 28 лісозаготівельних підприємств.

За наявною інформацією, «Ілім Палп Ентерпрайз» розглядає можливість придбання ряду підприємств целюлозно-паперової промисловості України – з метою збільшення частки українського ринку відповідної продукції.