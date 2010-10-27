Договір купівлі-продажу «Луганськтепловоза» розірвуть. Рішення суду

Київський господарський суд задовольнив позов Фонду державного майна України (ФДМУ) про розірвання договору купівлі-продажу державного пакету акцій "Луганськтепловоза".

Про це заявив голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

"Суд прийняв рішення на нашу користь", - сказав він.

При цьому О. РЯБЧЕНКО уточнив, що ухвала суду була винесена минулого тижня.

За словами голови Фонду держмайна, швидше за все, відповідач у цьому позові - "Брянський машзавод" подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, 8 жовтня Фонд держмайна звернувся з позовом до Київського господарського суду щодо розірвання договору купівлі-продажу державного пакету акцій "Луганськтепловоза".

Крім того, ФДМУ вимагав від покупця "Луганськтепловоза" - компанії "Брянський машзавод" виплатити неустойку за несплату у встановлений термін коштів за придбаний пакет "Луганськтепловоза" у розмірі 82 млн. грн., а також пеню у розмірі 2 млн. 177 тис. грн. Як зазначили у фонді, причиною для подачі позову стала несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій "Луганськтепловоза".

Як повідомляв УНІАН, Київський господарський суд задовольнив позов компанії Mantara Holding і визнав недійсними відразу декілька рішень Фонду державного майна України, які стосуються приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдинговій компанії "Луганськтепловоз".

Зокрема, за інформацією прес-служби ФДМУ, суд визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений Фондом держмайна з покупцем "Луганськтепловоза" - керівною компанією "Брянський машзавод".

Довідка УНІАН. 15 червня компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія), яка входить в російський "Трансмашхолдинг", була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз".

Усього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого склала 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третю компанію, яка подала заявку на конкурс, - "Мантара Холдинг" не допустив Фонд держмайна до участі в ньому.

"Мантара Холдинг" звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України. У своєму позові вона просила визнати недійсними відразу декілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу "Луганськтепловоза", аж до договору купівлі-продажу пакету акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.