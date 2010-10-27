Дивізіон сталі та прокату "Метінвеста" очолив колишній менеджер "Северстали"

Директором дивізіону сталі та прокату групи "Метінвест" призначено Олександра ПОГОЖЕВА, який займав до цього різні керівні пости в російській ВАТ "Северсталь" (останнє місце роботи - пост головного операційного директора підрозділу Severstal International, США), повідомляє сайт СКМ.

Як наголошується в повідомленні, в сферу відповідальності О.ПОГОЖЕВА входитиме забезпечення процесу ефективного управління в дивізіоні з погляду стратегічних, тактичних і короткострокових бізнес-задач, пов`язаних з розвитком металургійних підприємств групи і служби продажів дивізіону.

Джек МАКЛАХЛАН, який до цього займав пост директора дивізіону, призначений на пост директора з технічного розвитку ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ». Він відповідатиме за реалізацію нової стратегії компанії у сфері технологічного розвитку.

Довідка УНІАН. Дивізіон сталі та прокату "Mетінвеста" об`єднує підприємства з виробництва сталі, прокату, металопродукції і виробництва труб великого діаметру. У 2009 р. дивізіон виробив 7 млн. т сталі і 9,2 млн. т напівфабрикатів і готової продукції.