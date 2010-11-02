«Турбоатом» модернізує гідротурбіни Київської та Канівської ГЕС

ВАТ «Турбоатом» і ОАО «Укргідроенерго» підписали контракти на виготовлення і постачання трьох гідротурбін для гідроелектростанцій Дніпровського каскаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, згідно контрактним домовленостям, «Турбоатом» проведе реконструкцію існуючого турбінного устаткування на Київській ГЕС (ст. №18) і Канівській ГЕС (ст. №6, 8).

Підприємство виготовить і поставить нові високоефективні поворотний-лопатеві робочі колеса. Також планується заміна лопатевої системи робочого колеса і розробка конструкції робочого колеса діаметром 6 м з розвантаженою від високого тиску внутрішньою порожниною корпусу з 4 Мпа до 0,1 Мпа, установка нових лопаток направляючого апарату з покращуваним профілем, нових підшипників цапф лопаток з сучасним композиційним покриттям.

В результаті модернізації одинична потужність гідротурбін Київської ГЕС виросте з 19,2 до 21 МВт, Канівської – з 19,2 до 23 МВт. Також збільшиться термін служби гідротурбін до 30-40 років, зростуть показники надійності, ефективності і екологічної безпеки.

Терміни постачань устаткування для Київської ГЕС – серпень 2011 р., для Канівської ГЕС – червень і жовтень 2011 року. На Київській ГЕС це остання 20-а турбіна, яку модернізує завод, на Канівській ГЕС це 11-а і 12-а турбіни з 24-х.