Перше в СНД підприємство з виробництва піноскла відкрили у Сумській області

У місті Шостка Сумської області компанією "УкрЕСКО" спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку реалізований проект з виробництва піноскла.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Сумській облдержадміністрації, це перше в СНД подібне виробниче підприємство.

Розробку і монтаж технологічних ліній здійснювали фахівці китайської компанії "Ланжоу Пенгфей", що має п'ятнадцятирічний досвід у виробництві піноскла.

"Сьогодні влада створює привабливий інвестиційний клімат в області. Свідченням цього є відкриття ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Технологія". Нове виробництво дає робочі місця, додаткові надходження до бюджету, сприяє розвитку соціальної сфери, а отже, є ще одним кроком до відродження Шостки, Сумщини і утвердження України в сучасному світі", - сказав голова Сумської ОДА Юрій ЧМИРЬ.

За словами виконавчого директора ТОВ НВП "Технологія" Костянтина ШИЛОВА, окрім піноскла на заводі налагоджено виробництво широкого спектру фарб, лакофарбових матеріалів і смол для ливарного виробництва.

Довідка УНІАН. ТОВ НВП "Технологія" - перше підприємство в СНД, яке випускає піноскло - сучасний енергозбережний, екологічно чистий матеріал, який не горить і не пропускає вологи.