Верховна Рада повернула у держвласність Херсонський машинобудівний завод

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 318 народних депутатів з 427, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлено, що, зважаючи на громадську необхідність, з метою захисту інтересів держави і трудових прав працівників товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" повертається в державну власність цілісний майновий комплекс ТОВ "Херсонський машинобудівний завод".

ВР доручила Кабінету міністрів України здійснити в установленому порядку заходи, пов'язані з поверненням в державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод"; передбачити в проекті закону про державний бюджет на 2010 рік необхідні кошти на здійснення заходів, пов'язаних з поверненням в держвласність цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод".

Закон набуває чинності з дня публікації.