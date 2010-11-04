В Україні буде створено державний фонд офсетного паперу.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі віце-прем’єр-міністра Віктора ТИХОНОВА, зазначивши, що відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів «Про державний фонд офсетного паперу» було розглянуто сьогодні на засіданні Урядового комітету з питань регіональної та соціальної політики, будівництва, житлово-комунального господарства і гуманітарного розвитку.

В.ТИХОНОВ поінформував, що державний фонд офсетного паперу необхідний для своєчасного забезпечення офсетним папером друку підручників та книг за державним замовленням на базі Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об’єднання».

«Забезпечення видавництв офсетним папером вітчизняного виробництва – основна проблема МОН, яке є замовником з виготовлення друкованої продукції за державні кошти. Жидачівська паперова фабрика припинила випуск цього паперу взагалі, а Дніпропетровська зайняла монопольне становище, умови якої є неприйнятними», - зазначив В.ТИХОНОВ.

Урядовець також поінформував, що сьогодні тонна офсетного паперу, виробленого Дніпропетровською фабрикою, коштує понад 11 тис. грн., хоча ще в травні 2010 року, до початку реалізації державної програми по друку підручників, ціна офсетного паперу становила 9 тис. 600 грн.

Щорічно для друку книг та підручників, за словами В.ТИХОНОВА, необхідно більше шести тисяч тон офсетного паперу. «Різниця в ціні на закупівлю паперу при потребі 6300 тонн на друк державного замовлення складає 8,8 мільйонів гривень, а це майже 550 тисяч підручників», - додав віце-прем’єр-міністр.

В.ТИХОНОВ зазначив, що створення державного фонду офсетного паперу дозволить ефективно реалізовувати державну політику в поліграфічній сфері, раціонально використовувати кошти державного бюджету і своєчасно забезпечувати підручниками учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, вихованців дошкільних навчальних закладів.