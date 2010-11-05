Найвище зростання промвиробництва у вересні зафіксовано в Рівненській області – 55%

Найвище зростання промислового виробництва у вересні 2010 року проти показника вересня 2009 року зафіксовано в Рівненській області – 55%, найбільший спад зафіксовано в Івано-Франківській області – 8,9%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, до п`ятірки областей-лідерів зростання промислового виробництва увійшли: Рівненська область (вересень 2010 р. до вересня 2009 р. – 55%, січень-вересень 2010 р. до січня-вересня 2009 р. – 26,3%, вересень до серпня 2010 року – 0,1%), Закарпатська область (вересень 2010 р. до вересня 2009 р. – 42,5%, січень-вересень 2010 р. до січня-вересня 2009 р. – 43,3%, вересень до серпня 2010 року – 10,1%), Вінницька область (вересень 2010 р. до вересня 2009 р. – 30,6%, січень-вересень 2010 р. до січня-вересня 2009 р. – 4,9%, вересень до серпня 2010 року – 19,5%), Волинська область (вересень 2010 р. до вересня 2009 р. – 21%, січень-вересень 2010 р. до січня-вересня 2009 р. – 25%, вересень до серпня 2010 року – спад 1,8%), Дніпропетровська область (вересень 2010 р. до вересня 2009 р. – 19,3%, січень-вересень 2010 р. до січня-вересня 2009 р. – 19,2%, вересень до серпня 2010 року – 1%).

При цьому повідомляється, що у вересні 2010 року проти вересня 2009 року зафіксовано спад промвиробництва в 5 областях України і Севастополі: в Івано-Франківській області (вересень 2010 р. до вересня 2009 р. – спад 8,9%, січень-вересень 2010 р. до січня-вересня 2009 р. – спад 10,8%, вересень до серпня 2010 року – зростання 3%), Одеській обл. (вересень 2010 р. до вересня 2009 р. – спад 4,5%, січень-вересень 2010 р. до січня-вересня 2009 р. – зростання 5,3%, вересень до серпня 2010 року – спад 14,3%), Львівській обл. (вересень 2010 р. до вересня 2009 р. – спад 4,5%, січень-вересень 2010 р. до січня-вересня 2009 р. – спад 0,2%, вересень до серпня 2010 року – спад 2,8%), Сумській обл. (вересень 2010 р. до вересня 2009 р. – спад 3%, січень-вересень 2010 р. до січня-вересня 2009 р. – спад 8,4%, вересень до серпня 2010 року – спад 1,2%), Луганській обл. (вересень 2010 р. до вересня 2009 р. – спад 1,2%, січень-вересень 2010 р. до січня-вересня 2009 р. – зростання 5,2%, вересень до серпня 2010 року – зростання 5,7%), і м. Севастополь (вересень 2010 р. до вересня 2009 р. – спад 5,7%, січень-вересень 2010 р. до січня-вересня 2009 р. – зростання 10,8%, вересень до серпня 2010 року – спад 14,9%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва у вересні цього року проти вересня 2009 року становило 10,2%, у січні-вересні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 10,8%.

За даними Держкомстату, у вересні ц.р., порівняно з серпнем, зростання промвиробництва становило 2,9%.