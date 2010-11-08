Ціни виробників промпродукції в жовтні зросли на 2,4%

В Україні ціни виробників промислової продукції в жовтні 2010 року порівняно з вереснем (показник до попереднього місяця) зросли на 2,4%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За наданою інформацією, зростання цін виробників в січні-жовтні 2010 р. до грудня 2009 року (з початку року) становило 18%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції у вересні 2010 року, порівняно з серпнем (показник до попереднього місяця), зросли на 0,1%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – на 15,2%.

Зростання цін виробників у вересні 2010 року проти показника вересня 2009 року становило 19,2%, у січні-вересні 2010 року проти аналогічного періоду 2009 року — 21,5%.