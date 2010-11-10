Зростання ВВП за 10 місяців становитиме близько 5%

В Україні зростання валового внутрішнього продукту за січень-жовтень цього року становитиме близько 5%, зростання промислового виробництва в жовтні перевищило 11%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«За жовтень зростання промвиробництва становило більше 11,5%. Також ми йдемо за розрахунковими параметрами зі зростання ВВП. За 10 місяців зростання, за попередніми розрахунками, становитиме приблизно 5%», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (у постійних цінах 2007 року) становило 5,9%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 3,8%. Номінальний ВВП за другий квартал ц.р. становив 262,365 млрд. грн.

За даними Держкомстату, в Україні зростання промислового виробництва у вересні поточного року проти вересня 2009 року становило 10,2%, у січні-вересні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 10,8%.

У вересні ц.р. порівняно з серпнем зростання промвиробництва становило 2,9%.