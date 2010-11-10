Українські метпідприємства можуть до 2014 року залишитися без ринку збуту у Туреччині

До 2014 року українські металургійні підприємства може втратити ринку збуту у Туреччині - найбільшому ринку для експорту плоского прокату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні заступник міністра промислової політики України Сергій БІЛЕНЬКИЙ в Дніпропетровську на балансовій нараді підприємств ГМК.

"Подальше зниження об'ємів українського експорту очікується з 2011 р., а в період з 2012 по 2014 р. постачання української продукції на турецький ринок скоротяться до символічних об'ємів (300 тис. тонн на рік). Це цілком реально, не страшилки", - підкреслив С. БІЛЕНЬКИЙ.

За його словами, причиною втрати турецького ринку є очікуване введення Туреччиною власних металургійних потужностей. За даними директора ДП "Укрпромзовніешекспертиза", який виступив на балансовій нараді, Владимира ВЛАСЮКА, у 2007 р. власні потужності Туреччини з виробництва плоского прокату складали 5 млн. тонн на рік. У поточному році вони виросли до 9 млн. тонн, а до 2012 р. повинні збільшитися до 14 млн. тонн продукції.

В. ВЛАСЮК також уточнив, що у 2007 р. постачання українського плоского прокату в Туреччину склали 2,3 млн. тонн, у 2009 р. вони скоротилися до 500 тис. тонн. За підсумками 2010 р. очікується невелике зростання постачань до 2009 р. через зростання споживання металопрокату на світовому ринку.