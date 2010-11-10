Українські метпідприємства можуть до 2014 року залишитися без ринку збуту у Туреччині

18:10, 10 листопада 2010
Промисловість
0

До 2014 року українські металургійні підприємства може втратити ринку збуту у Туреччині - найбільшому ринку для експорту плоского прокату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні заступник міністра промислової політики України Сергій БІЛЕНЬКИЙ в Дніпропетровську на балансовій нараді підприємств ГМК.

"Подальше зниження об'ємів українського експорту очікується з 2011 р., а в період з 2012 по 2014 р. постачання української продукції на турецький ринок скоротяться до символічних об'ємів (300 тис. тонн на рік). Це цілком реально, не страшилки", - підкреслив С. БІЛЕНЬКИЙ.

За його словами, причиною втрати турецького ринку є очікуване введення Туреччиною власних металургійних потужностей. За даними директора ДП "Укрпромзовніешекспертиза", який виступив на балансовій нараді, Владимира ВЛАСЮКА, у 2007 р. власні потужності Туреччини з виробництва плоского прокату складали 5 млн. тонн на рік. У поточному році вони виросли до 9 млн. тонн, а до 2012 р. повинні збільшитися до 14 млн. тонн продукції.

В. ВЛАСЮК також уточнив, що у 2007 р. постачання українського плоского прокату в Туреччину склали 2,3 млн. тонн, у 2009 р. вони скоротилися до 500 тис. тонн. За підсумками 2010 р. очікується невелике зростання постачань до 2009 р. через зростання споживання металопрокату на світовому ринку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter