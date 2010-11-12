В Україні планують створити спільне з Кубою підприємство з виробництва онкопрепаратів

В Україні планують створити спільне з Кубою підприємство з виробництва онкологічних препаратів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА, який перебуває з робочим візитом у Республіці Куба на чолі української частини Міжурядової українсько-кубинської комісії з торговельно-економічної і науково-технічної співпраці.

За словами В. ТИХОНОВА, Україна зацікавлена у продовженні взаємовигідної співпраці з Кубою у медичній сфері і в медико-фармацевтичній галузі. Він зазначив, що у рамках Х засідання комісії відбулася робоча зустріч представників міністерств охорони здоров'я обох країн. Уряд України, за словами віце-прем'єра, надасть усю необхідну допомогу в реалізації спільних проектів у сфері охорони здоров'я.

В. ТИХОНОВ висловив вдячність уряду Куби за 20-річну висококваліфіковану медичну допомогу, яку надають у лікувально-оздоровчому центрі "Тарара" українським дітям, постраждалим в результаті Чорнобильської катастрофи. Він підтвердив зацікавленість української сторони в продовженні оздоровлення і лікування дітей.

У свою чергу кубинська сторона, за словами В. ТИХОНОВА, висловила готовність і надалі надавати безстрокову допомогу у лікуванні і оздоровленні дітей на безкоштовній основі.

"Метою двосторонньої співпраці є налагодження постійних контактів у сфері охорони здоров'я і фармацевтики для подолання найбільш поширених захворювань, у тому числі онкологічних", - сказав В. ТИХОНОВ. За його словами, кубинська сторона зацікавлена у проведенні спільних українсько-кубинських досліджень у контексті апробації адекватної вакцини для ІІІ, ІV стадій онкологічних захворювань.

"Кубинський Центр молекулярної імунології запропонував створити спільне підприємство для виробництва на фармацевтичних потужностях України онкологічних препаратів і вакцин за ліцензією Центру молекулярної імунології", - сказав В. ТИХОНОВ.