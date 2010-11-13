Мінпромторг Росії пропонує підвищити ввізні мита на низку труб з України

Міністерство промисловості й торгівлі Російської Федерації після проведеного антидемпінгового розслідування пропонує підвищити і продовжити дію ввізних мит щодо низки труб, вироблених в Україні, ще на п`ять років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, на обсадні труби пропонується збільшити мито з 11,4% до 18,9%, на труби діаметром до 820 мм - із 8,9% до 37,8%, а також встановити окреме демпінгове мито у розмірі 19,4% для труб, вироблених групою «Інтерпайп», і у розмірі 37,8% - для труб, виготовлених ВАТ «Дніпропетровський трубний завод».

Антидемпінгові мита були запроваджені у січні 2006 року терміном на п`ять років.

У період з 2005 по 2009 рік імпорт в РФ обсадних труб українського виробництва збільшився на 9,4% і становив у 2009 році 80,6 тис. тонн.

Обсяг імпорту з України в першому півріччі 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року зріс на 39,8% (до 37,2 тис. тонн).