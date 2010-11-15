Зростання ВВП у третьому кварталі становило 3,5%

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за третій квартал 2010 р., порівняно з третім кварталом 2009 року., у постійних цінах 2007 р., становив 103,5% (згідно з оперативними даними). Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

«ВВП України за третій квартал 2010 р., порівняно з третім кварталом 2009 р., у постійних цінах 2007 р., становив 103,5%, а з другим кварталом 2010 р. з урахуванням сезонного чинника - 100,1%», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, зростання ВВП України за підсумками першого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року, в постійних цінах 2007 року, становило 4,8%.

Зростання за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (у постійних цінах 2007 року) становило 5,9%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 3,8%.

Номінальний ВВП за другий квартал ц.р. становив 262,365 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше – 912 млрд. 563 млн. грн. Падіння ВВП по кварталах у 2009 році, порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у першому кварталі 2009 р. падіння ВВП становило 20,2% (раніше Держкомстат повідомляв про 20,3%), у другому кварталі – залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося раніше, в третьому кварталі – 16% (раніше повідомлялося про 15,9%), у четвертому кварталі – 6,8% (7%).