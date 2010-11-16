Янукович доручив Азарову вжити заходи на захист вітчизняних товаровиробників

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем'єр-міністрові України Миколі АЗАРОВУ вжити заходи з недопущення погіршення фінансово-економічного стану вітчизняних товаровиробників.

Відповідне доручення розміщене на офіційному сайті глави держави.

З цією метою керівник уряду повинен до 1 грудня 2010 року проаналізувати вжиті заходи з захисту інтересів національних товаровиробників на зовнішніх ринках, недопущення дискримінації українського експорту, необгрунтованого застосування до нього антидемпінгових заходів, а також щодо розширення присутності українських товарів на найбільш вагомих ринках збуту. За результатами аналізу має бути підготовлений план дій уряду з врегулювання цих питань.

Також В. ЯНУКОВИЧ доручив забезпечити щомісячний моніторинг впливу лібералізації застосованих спеціальних заходів щодо імпорту в Україну сірників, незалежно від країни походження, їх експорту і, у разі потреби, внести пропозиції про захист інтересів національних товаровиробників у порядку, визначеному Законом України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну".