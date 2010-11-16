Зростання промвиробництва в жовтні становило 10,2%

В Україні зростання промислового виробництва в жовтні поточного року порівняно з жовтнем 2009 року становило 10,2%, в січні-жовтні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 10,7%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в жовтні ц.р. порівняно з вереснем зростання промвиробництва становило 4,8%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в жовтні ц.р. проти жовтня 2009 року за галузями становило: у видобувній промисловості – 2,8% (до вересня ц.р. – зростання 4%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – зростання 8,4% (до вересня ц.р. – спад 2,1%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 1,1% ( до вересня ц.р. – зростання 9,3%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва в жовтні ц.р., порівняно з жовтнем 2009 року, становило 11,7% (до вересня ц.р. – зростання 2,3%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 1,4% (до вересня ц.р. – зростання 8,9%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 9,3% (до вересня ц.р. – спад 2%), зокрема, у текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра і виробів з нього – зростання 9% (до вересня ц.р. – 3,2%), у виробництві шкіри, виробів з неї – зростання 10,5% (до вересня ц.р. – 2,5%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, крім меблів, зростання виробництва в жовтні ц.р. проти жовтня 2009 року становило 1,8% (до вересня ц.р. – зростання 1,4%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 8,2% (до вересня ц.р. – 0,6%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – зростання 13,6% (до вересня ц.р. – спад 1,9%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 21,8% (до вересня ц.р. – 4,2%), зокрема, в хімічному виробництві – 27,5% (до вересня ц.р. – 8,5%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 4,8% (до вересня ц.р. – спад 8,7%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 6,5% (до вересня ц.р. – спад 1,7%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у жовтні ц.р., порівняно з жовтнем 2009 року, зростання виробництва становило 8,9% (до вересня ц.р. – 2,5%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 32% (до вересня ц.р. – спад 1,8%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 11,1% (до вересня ц.р. – 0,7%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – 34% (до вересня ц.р. – 1,7%), у виробництві транспортного устаткування – 55,4% ( до вересня ц.р. – спад 5%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 13,2% (до вересня ц.р. – 22,2%).