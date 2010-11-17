Виробництво легкових авто в Україні в січні-жовтні скоротилося на 7,2%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-жовтні ц.р. скоротилося на 7,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 56,7 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів в Україні в січні-жовтні ц.р. збільшилося в 2,1 рази, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 2104 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося на 89,6% – до 4095 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6%, порівняно з 2008 роком, до 65,7 тис. штук.

У 2009 році виробництво автобусів в Україні скоротилося на 85,4%, порівняно з 2008 роком, до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% – до 2499 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО», Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС», Корпорація «Еталон» та ін.