Ріст індекса виробництва базових галузей у жовтні сповільнився до 9,3% - НБУ

Національний банк України вказує на уповільнення зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у жовтні 2010 року до 9,3% в річному розрахунку порівняно з 10,8% у вересні.

Зростання ІВБГ за січень-жовтень 2010 року порівняно з відповідним періодом 2009 року, склав 6,8%.

"У жовтні збільшився позитивний вклад в приріст ІВБГ виробництва електроенергії, газу і води (1,4 п.п.), будівництва (1,2 п.п.) і роздрібної торгівлі (0,9 п.п.) при стабілізації вкладу сільського господарства (0,1 п.п.)"- сказано в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що сільське господарство, після завершення сезонних робіт зі збору урожаю, демонструє стабільну динаміку (0,4% в жовтні). На 1 листопада було зібрано 40,7 млн. тонн зернових культур, що на 15,5% менше від торішнього показника.

Незначне охолодження зовнішнього попиту вплинуло на динаміку експортоорієнтованих галузей - металургії і машинобудування. Так, зниження цін на метали у жовтні на тлі істотного накопичення запасів у попередні періоди стало причиною уповільнення зростання металургійного виробництва з 14% у вересні до 8,9% у жовтні у річному розрахунку.

Уповільнення економічного зростання в основних країнах-партнерах привело до зменшення обсягів виробництва машинобудування у жовтні на 5,3%, хоча зростання в річному розрахунку склало 32%.

Зниження температури повітря у жовтні, коли ще не була запущена система централізованого опалювання жител, стало причиною істотного збільшення споживання населенням електроенергії, приріст виробництва якої у жовтні склав 13,2% у річному розрахунку і 8,8% при виключенні сезонного чинника. Вклад виробництва і розподілу електроенергії, газу і води в приріст промислового виробництва збільшився і склав 2,1 п.п. (0,4 п.п. у вересні).

Зростання будівельної галузі у жовтні склало 15,2% в річному розрахунку. Основним чинником нарощування об'ємів будівельних робіт виступає збільшення державного фінансування у рамках підготовки до Євро- 2012. За 10 місяців падіння об'ємів будівництва сповільнилося до 9%.

Приріст об'єму роздрібної торгівлі у жовтні склав 11,8% у річному розрахунку, за 10 місяців - 5,9%.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку вказаного показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які складають понад 40% ВВП.

Державний комітет статистики України публікує щоквартальну інформацію про зростання валового внутрішнього продукту (ВВП).