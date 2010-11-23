У Києві за 10 місяців КРУ виявило порушення на 400 перевірених підприємствах

За десять місяців 2010 року Контрольно-ревізійного управління у м. Києві провело перевірки 440 столичних підприємств, установ та організацій, порушення зафіксовано на 400 об’єктах контролю (91%).

Як повідомляє прес-служба КРУ в м.Києві, про це заявив начальник відомства Михайло ДИБА під час розширеної колегії.

За його словами, в результаті виявлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 1,38 млрд. грн.

Зокрема, недоотримання фінансових ресурсів бюджетами та бюджетними установами становить 63,37 млн. грн., незаконні витрати – 159,28 млн. грн., нецільове витрачання бюджетних коштів – майже 23,5 млн. грн., недостачі матеріальних і фінансових ресурсів – 6,7 млн. грн.

На 145 об’єктах контролю встановлено втрати фінансових і матеріальних ресурсів, допущені внаслідок неефективних управлінських дій, на загальну суму 250,58 млн. грн. Інших порушень фінансової дисципліни виявлено на 279 об’єктах контролю на загальну суму 874 млн. грн., з яких близько 40 млн. грн. – це порушення тендерного законодавства під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

До порушників бюджетного законодавства застосовано фінансові санкції: зупинено та призупинено операції з бюджетними коштами на 122 об’єктах контролю, зменшено бюджетні призначення 20 розпорядникам бюджетних коштів.

Протягом січня-жовтня 2010 року до адміністративної відповідальності за ст.ст. 164-2, 164-12, 164-14 КУпАП притягнуто 801 посадову особу об’єктів контролю. За матеріалами ревізій порушено 28 кримінальних справ.