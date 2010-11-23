Українські підприємства в січні-жовтні збільшили обсяг реалізованих послуг на 1,6%

У січні-жовтні 2010 року обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг в Україні, становив 165,5 млрд. грн., що в зіставних цінах на 1,6% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У жовтні цього року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 17,9 млрд. грн., що на 4% більше (у зіставних цінах) порівняно з показником за жовтень 2009 року. Обсяг послуг, реалізованих підприємствам Києва, Одеської та Донецької областей становив більше половини (50,7%) загального обсягу реалізованих послуг.

Зокрема, в жовтні ц.р. підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 123,3 млн. грн. (на 7% більше, порівняно з жовтнем 2009 р.), зокрема населенню – на суму 40,1 млн. грн. (на 12% більше).

Готелі й ресторани України в жовтні ц.р. реалізували послуг на суму 304 млн. грн. (на 20% більше, ніж за аналогічний період 2009 р.), зокрема населенню – на суму 217,8 млн. грн. (на 16% більше).

Підприємства сфери транспорту та зв`язку реалізували послуг на суму 10,772 млрд. грн. (на 3,8% більше), зокрема, населенню – 2,857 млрд. грн. (на 3,3% більше).

Підприємства, що проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 4,94 млрд. грн. (на 13,3% більше), зокрема населенню – на суму 681,8 млн. грн. (на 8,3% більше, ніж у жовтні 2009 р.).

У сфері освіти в жовтні 2010 р. було надано послуг на суму 250,8 млн. грн., що на 9,7% більше, порівняно з жовтнем 2009 р., зокрема населенню – на суму 219,2 млн. грн., що на 7,4% більше; у сфері охорони здоров`я та надання соціальної допомоги – на суму 545,6 млн. грн., що на 16% більше, ніж у жовтні минулого року, зокрема населенню – на 296,2 млн. грн., що на 17,1% більше; у сфері комунальних і індивідуальних послуг, а також у сфері культури та спорту – на суму 964,4 млн. грн., що на 16,4% більше, порівняно з жовтнем 2009 р., зокрема населенню – на суму 306,1 млн. грн., що на 27% більше.