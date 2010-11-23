Машинобудівники цього року збільшать випуск продукції на 57%

За підсумками цього року машинобудівні підприємства України випустять продукції в діючих цінах на 41,4 млрд. грн., що на 56,7% більше, ніж за підсумками 2009 року.



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії Міністерства промислової політики України повідомив директор Департаменту з питань розвитку машинобудування Віктор КОЗИРЄВ.



За його словами, такий прогноз Мінпромполітики робить на підставі результатів виробничої діяльності машинобудівних підприємств України за січень-вересень цього року. «За цей період підприємства вже випустили продукції на загальну суму понад 29 млрд. грн.», - зазначив В.КОЗИРЄВ.



Разом із тим, за його даними, цей показник - 41,4 млрд. грн. - становить лише 64,8% від результатів виробництва машинобудівних підприємств України за найбільш успішний 2008 рік, коли було випущено продукції на 63,9 млрд. грн. «Якщо темпи зростання виробництва в галузі збережуться, то вже в 2011 році ми досягнемо рівня 2007 року, а на рівень виробництва 2008 року вийдемо в 2012 році», - додав представник Мінпромполітики.