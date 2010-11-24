Лівія готова розмістити військові замовлення на суднобудівельних заводах України

Лівія готова зробити замовлення на будівництво військового флоту на українських суднобудівельних заводах.

Про це заявив секретар Вищого народного комітету Лівії Аль-Багдаді Алі АЛЬ-МАХМУДІ під час зустрічі з українським прем`єром Миколою АЗАРОВИМ у Тріполі у вівторок, повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

За словами А.АЛЬ-МАХМУДІ, Лівія також зацікавлена в реалізації в Україні ряду інвестиційних проектів, зокрема, в сільському господарстві й авіабудуванні. Крім того, за словами секретаря ВНК, Лівія також готова інвестувати в будівництво електроенергетичної галузі, співробітничати в нафтогазовій сфері, а також залучити українських фахівців до будівництва метро в Тріполі.

В рамках офіційного візиту глави українського уряду М.АЗАРОВА до Тріполі Україна і Лівія підписали ряд двосторонніх документів. Зокрема, було підписано угоди про співпрацю між Київською торговельно-промисловою палатою і Торговельно-промисловою й сільськогосподарською палатою міста Тріполі, а також парафовано угоду про впровадження безвізового режиму для власників дипломатичних і службових паспортів.

«В результаті спільної роботи ми підписали ряд надзвичайно важливих і взаємовигідних угод між нашими країнами. Я впевнений, що наша сьогоднішня зустріч сприятиме взаємовигідній співпраці між Україною і Лівією», - цитує департамент голову українського уряду.