Українські та бельгійські бізнесмени підписали 12 угод в рамках візиту Бельгійської економічної місії

Бізнесмени України та Бельгії підписали 12 угод про співробітництво в рамках візиту Бельгійської економічної місії до Києва, що триває з 21 по 24 листопада 2010 року. Урочиста церемонія підписання угод відбулася 23 листопада у присутності Його Королівської Високості Принца Бельгії Філіпа.



Бельгійські бізнесмени вважають Україну привабливою країною для інвестування, і розглядають перспективи інвестицій у багатьох галузях економіки, зокрема у харчовій, фармацевтичній, будівельній, транспортній галузях, а також логістиці, відзначається в релізі PBN Company, переданому в УНІАН.



Так компанія Schréder, провідний виробник освітлювального обладнання, та державне підприємство «Дирекція з будівництва об’єктів Євро 2012 у м. Львові» підтвердили готовність співпрацювати у підготовці до Євро-2012. Schréder забезпечить освітлення тренувального центру у Львівській області. Реалізацію проекту заплановано на початок 2011 року.



Data Group, лідер українського ринку передачі даних, та бельгійська компанія Mitra Innovations, що спеціалізується на перетворенні енергії, підписали Меморандум про співробітництво. Згідно з домовленостями, Mitra Innovations передаватиме українському партнерові свої технології, знання, ноу-хау і продукцію для підтримки діяльності Data Group в сфері розгортання й розширення потенціалу мережі передачі даних в Україні.



Компанія Mitra Innovations також підписала договір про співробітництво з ВТБ банком, що входить до десятки найбільших банків України. Це дозволить Mitra Innovations пропонувати своїм українським клієнтам кредити, лізинг та інші інструменти для фінансування їхніх інвестицій у розвиток і розширення інфраструктур в Україні.



Фармацевтичне підприємство ЗАТ «Біолік» (Україна) та бельгійська компанія «Aseptic Technologies» підписали договір про співробітництво, який передбачає використання унікальної прогресивної технології Crystal® та відповідного обладнання для асептичного наповнення ампул (Закритий цикл наповнення ампул - Closed Vial Filling System). Таким чином, Біолік» стане першою фармацевтичною компанією у Східній Європі, яка використовуватиме найсучасніше бельгійське обладнання для виготовлення ін’єкційних ліків в асептичних умовах.



Бельгійська компанія ArtWhere, що спеціалізується на створенні веб-сайтів та веб-девелопменті, домовилася про співробітництво з українською компанією Dev-iQue на ринку мобільних додатків (для iPhone, iPad, Android, Windows Mobile, Blackberry, і т.і.)



SEADERM, перша бельгійська лабораторія морської дерматокосметології та українська компанія SDM Pharma підсипали договір про співробітництво, яким формалізували наміри щодо подальшого розвитку двостороннього партнерства.



Бельгійська компанія Stassen, сімейний бізнес із виробництва сідру та газованих фруктових напоїв, заснований у 1895 році, підписала договір про співробітництво з українською торгово-промисловою групою Fozzy Group. Продукція під брендами Stassen та Kidibul буде доступна для українських споживачів на полицях більше ніж 170 супермаркетів мережі Fozzy.



Підписано також меморандум про співпрацю між портами міст Миколаїва та Гент про зміцнення двохсторонніх відносин.

Довідково: Економічну місію Бельгії в Україну ініційовано регіональними організаціями зовнішньої торгівлі (Агенцією з питань експорту та інвестицій Brussels Export-Invest у Брюсселі, Фламандською Агенцією з питань інвестицій та торгівлі Flanders Investment & Trade та Агентством Валлонії з питань міжнародної торгівлі та інвестицій Wallonia Foreign Trade and Investment), Федеральною державною службою закордонних справ та Агенцією зовнішньої торгівлі Бельгії. Більше 160 бельгійських бізнесменів і 200 керівників українського бізнесу разом з високопоставленими державними особами Бельгії та України взяли участь у роботі бізнес-форуму «Бельгія-Україна», що відбувся 22 листопада 2010 року.

Бельгійське агентство зовнішньої торгівлі здійснює свою діяльність з березня 2003 року. Воно відповідає за загальну координацію роботи економічної місії на чолі з Його Королівською Високістю принцом Філіпом. Його Королівська Високість принц Філіп був почесним головою Бельгійського міністерства зовнішньої торгівлі, попередника агентства, з серпня 1993 року по травень 2003 року. У травні 2003 року його було призначено Почесним головою Бельгійського агентства зовнішньої торгівлі. На його чолі було здійснено понад п’ятдесят візитів економічних місій до різних країн світу, останніми серед яких є Індія, Бразилія і Казахстан (2010); Мексика, Панама, Республіка Корея, Королівство Саудівської Аравії та Марокко (2009); США (Сіетл), Канада (Ванкувер), Єгипет, Аргентина, Уругвай, Індонезія та Сінгапур (2008).

PBN Company організовувала пресові зустрічі в ході роботи Бельгійської економічної місії в Україну.