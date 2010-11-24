Україна та Ізраїль мають намір напрацювати план співпраці у науково-технічній сфері

Україна та Ізраїль мають намір напрацювати план співробітництва у науково-технічній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Києві.

Ш.ПЕРЕС зауважив, що це буде десятирічний план співробітництва двох країн у науково-технічній сфері. Серед іншого йтиметься про співробітництво у фундаментальній науці, дослідженні космосу та людського мозку.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ додав, що співпраця планується практично в усіх сферах, які цікавлять Україну та Ізраїль. «Починаючи з космічних технологій і, умовно кажучи, закінчуючи технологіями у сільському господарстві», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Ш.ПЕРЕС підкреслив, що усі ці напрацювання будуть підкріплені угодами, у яких йтиметься про залучення інвестицій, організацію роботи спільних проектів тощо.