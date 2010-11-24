Фармацевтичний ринок України за 9 місяців виріс на 21,7%

Фармацевтичний ринок України за 9 місяців т. р. виріс в грошовому вирізі на 21,74%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, до 1 млрд. 376 тис. євро.

Про це УНІАН повідомила прес-служба фармацевтичної компанії STADA з посиланням на дані моніторингу роздрібних продажів «Фармстандарт» компанії «Моріон».

У повідомленні наголошується, що зростання фармринку України в кількісному виразі (упаковки) склало 11,88%. Всього за 9 місяців 2010 року в Україні було продано 795 млн. упаковок лікарських засобів на загальну суму 1 млрд. 376 тис. євро.